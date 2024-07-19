نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات على أن إسرائيل ستشن حرباً على لبنان، في ظل التصعيد مع حزب الله.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، "لا نرى مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل".

يترافق ذلك مع زيارة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، تحيط بها تكهنات حول ارتباطها بحرب مزمعة على لبنان.

وأعلن كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نتنياهو الذي يزور واشنطن الأسبوع المقبل، لكن هذا اللقاء يبقى رهنا بتعافي بايدن من إصابته بكوفيد-19.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

وستكون حرب إسرائيل على غزة "العنوان الرئيسي" للمحادثات في وقت يدفع الرئيس الأمريكي نحو وقف لإطلاق النار في القطاع، بحسب وكالة "فرانس برس".