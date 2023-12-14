مسلحون حوثيون يقتحمون مجلس عزاء وزير يمني
اقتحم مسلحون من ميليشيا الحوثي اليوم الخميس، في محافظة إب شمال اليمن، مجلس استقبال العزاء الخاص بالوزير في الحكومة الشرعية نجيب العوج، الذي توفي أول من أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية ألمّت به، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان يتواجد بها.
ومنع الحوثيون، المتوافدين من تقديم واجب العزاء، في وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، الذي ينحدر من محافظة إب، الخاضعة منذ سنوات لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وقامت بإغلاق القاعة التي كانت تستقبل واجب العزاء، وإخراج المُعزيين منها.
وأدانت الحكومة الشرعية، عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اقتحام الحوثيين مجلس العزاء، وطرد المئات من المواطنين من داخل القاعة، واصفاً ذلك بـ"العمل الجبان".
وذكر الإرياني، عبر منشور له أورده على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، بأن "الميليشيات الحوثية لم تكتف بذلك فقط، بل حاولت كذلك، منع أسرة الراحل نجيب العوج، من تلقي العزاء في منزل العائلة، إلا أن التوافد الكبير من مشايخ ووجاهات وأبناء محافظة إب، حال دون ذلك".
وأثارت الواقعة استياء وامتعاض الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، كون ما تُقدِم عليه ميليشيا الحوثي من ممارسات وتجاوزات، لا تمت للعادات والتقاليد اليمنية بأي صلة، لا سيما احترام هيبة الموت.
ويعد العوج من الشخصيات الاقتصادية اليمنية المرموقة، التي لها وزن وثقل كبيرين في المجال المصرفي والنقدي، وتقلّد العديد من المناصب القيادية والمسؤولة في مختلف البنوك اليمنية، بالإضافة إلى تمثيله لليمن في البنك الدولي والصندوق العربي، وكذلك إدارته عدداً من المؤسسات النفطية كـ"مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية"، ومنذ 2018 تم تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، واستمر في منصبه هذا لعامين، ليتم في 2020 تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي ظلّ فيه حتى وفاته.