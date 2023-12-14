مسلحون حوثيون يقتحمون مجلس عزاء وزير يمني

اقتحم مسلحون من ميليشيا الحوثي اليوم الخميس، في محافظة إب شمال اليمن، مجلس استقبال العزاء الخاص بالوزير في الحكومة الشرعية نجيب العوج، الذي توفي أول من أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية ألمّت به، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان يتواجد بها.

ومنع الحوثيون، المتوافدين من تقديم واجب العزاء، في وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، الذي ينحدر من محافظة إب، الخاضعة منذ سنوات لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وقامت بإغلاق القاعة التي كانت تستقبل واجب العزاء، وإخراج المُعزيين منها.

وأدانت الحكومة الشرعية، عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اقتحام الحوثيين مجلس العزاء، وطرد المئات من المواطنين من داخل القاعة، واصفاً ذلك بـ"العمل الجبان".

وذكر الإرياني، عبر منشور له أورده على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، بأن "الميليشيات الحوثية لم تكتف بذلك فقط، بل حاولت كذلك، منع أسرة الراحل نجيب العوج، من تلقي العزاء في منزل العائلة، إلا أن التوافد الكبير من مشايخ ووجاهات وأبناء محافظة إب، حال دون ذلك".