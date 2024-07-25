كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل بعثت رسالة لإيران وميليشياتها في اليمن ولبنان، بعد أن تسلَّمت سفينتي إنزال كبيرتين، في قاعدة حيفا، وقالت إنهما "ستحرمان" الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله من النوم.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة إسرائيل مفادها أنها باتت تمتلك، الآن، الأدوات العسكرية لشن هجوم جوي، بالإضافة إلى قدرتها على إنزال تشكيلات عسكرية في عمق ساحة العدو، لإدارة الحرب ضد خصوم إسرائيل.

وقالت إن السفينتين "ناحشون"، و"كومميوت"، المخصصتين لإنزال المعدات والقوات، ستغيّران المعادلة الإقليمية خلال الصراع المتفاقم مع ميليشيا حزب الله اللبناني، و"ستزعجان نصر الله، وتحرمانه من النوم".

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وترى "معاريف" أن سفينتي الإنزال منحتا إسرائيل أداة تكتيكية، بعد عقود من تخلّيها عن القدرة على إنزال قوات عن طريق البحر إلى عمق أراضي العدو، عبر الهبوط بالمظلات من طائرات "هيركوليس" المخصصة للنقل العسكري، أو بمساعدة مروحيات "يسعور" و"ينشوف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حرب لبنان الثانية، نفَّذ الجيش الإسرائيلي أكبر عملية إنزال جوي في التاريخ العسكري حتى ذلك الوقت.

وفي حرب لبنان الأولى، أشارت "معاريف" إلى عملية إنزال بين مدينتي صور وصيدا من قبل مشاة البحرية الإسرائيلية، وكانت هذه الخطوة واحدة من أهم التحركات في الحرب، إذ سمحت للجيش الإسرائيلي بالوصول إلى عمق الأراضي على طول المحور الساحلي اللبناني.