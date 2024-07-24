أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام 7 من أعضاء عصابة مسلحة متورطة باغتيال أئمة مساجد وعسكريين وأمنيين.

وأدانت المحكمة الجزائية، جميع المتهمين البالغ عددهم 20 شخصًا، بما نسب إليهم في قرار الاتهام، "بشأن تشكيل عصابة مسلحة والتورط في جرائم اغتيال أئمة المساجد وجنود وضباط الأمن والجيش، خلال الفترة من العام 2015 إلى 2020، في محافظتي عدن ولحج"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وعاقبت المحكمة، 7 مدانين من أعضاء العصابة بـ"الإعدام حدًا"، إضافة إلى معاقبتها 3 مدانين آخرين، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن مدة 5 سنوات.

واكتفت بمدة السجن التي قضاها 7 مدانين آخرين من أعضاء العصابة، ملزمة النيابة العامة بـ"تحريز جميع المضبوطات" في القضية.

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وعلى مدى الأعوام التي أعقبت تحرير عدن والمحافظات المجاورة، من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في العام 2015، شهدت المناطق الجنوبية عمليات اغتيال طالت العشرات من أئمة المساجد وشخصيات عسكرية وأمنية، وسط حالة من الهشاشة الأمنية، تبنت بعضها تنظيمات إرهابية كـ"تنظيم القاعدة وداعش".