"تصعيد جديد".. ماذا قال وزير الاقتصاد التايواني عن مكونات "البيجر"؟

قال وزير الاقتصاد التايواني، اليوم الجمعة، إن المكونات المستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت يوم الثلاثاء في لبنان "لم تُصنع في تايوان".

وأخبر وزير الاقتصاد كيو جيه-هوي الصحفيين: "المكونات هي الدوائر المتكاملة منخفضة التكلفة والبطاريات".

وعندما سئل عما إذا كانت مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت مصنوعة في تايوان، قال "أستطيع أن أقول بيقين إنها لم تصنع في تايوان"، مضيفا أن السلطات القضائية تحقق في الأمر.

وكانت شركة جولد أبوللو، التي تتخذ من تايوان مقرا، أوضحت هذا الأسبوع، أنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي ومقرها بودابست والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وكان ممثلو الادعاء في تايوان استجوبوا، الخميس، رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف "حزب الله" في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.

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وقال رئيس شركة غولد أبوللو ومؤسسها شو تشينج كوانج، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، التي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وقالت الحكومة التايوانية إنها تحقق فيما حدث، وقامت الشرطة بعدة زيارات لمقر شركة شو، في مكتب صغير ومتواضع بمدينة نيو تايبه المجاورة للعاصمة.