قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال سي.كيو. براون، الخميس، إنه لم يطَّلع بعد على الكثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال براون في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، "فيما يتعلق بمسألة اليوم التالي، تحدثنا مع الإسرائيليين بشأن هذا الأمر، وكيفية القيام بمرحلة انتقالية. تحدثنا معهم مرات عديدة".

وأضاف: "ليس هناك الكثير من التفاصيل التي تمكّنت من الاطلاع عليها من خلال خطة منهم. وهذا شيء سنواصل العمل معهم عليه"، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وازدادت، أخيرًا، الأحاديث عن قرب التوصل إلى اتفاق يُوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.