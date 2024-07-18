تسببت غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية، في وقت مبكر اليوم الخميس، بمقتل محمد حامد جبارة القيادي في "الجماعة الإسلامية" بلبنان.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قد شنت غارة على جوية على بلدة "غزة" في البقاع، وفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت الوكالة أن "مسيّرة معادية استهدفت عند 6:30 من صباح اليوم، بصاروخ، سيارته وهي "بيك أب" نوع دودج، على طريق بلدة غزة".

وأوضحت الوكالة أن الهجوم الإسرائيلية أدى إلى تمزيق هيكل السيارة المستهدفة ومقتل جبارة خلال قيادته للسيارة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد ذكر، في بيان، أنه :"خلال ساعات الليل الماضية أغارت طائرات حربية على بنى إرهابية لحزب الله في منطقة (يارين) و(عيتا الشعب) و(علما الشعب) في جنوب لبنان".

وقال أدرعي، في بيانه، الذي نشره عبر منصة "إكس" أنه تم كذلك "رصد 15 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، جرى اعتراض بعضها فيما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".