بايدن: الحل الدبلوماسي بين إسرائيل و"حزب الله" ما زال ممكنًا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقالت، في إيجاز صحافي، إن بايدن "لا يزال يعتقد بأن ذلك قابل للتحقق، لا يزال الرئيس يعتقد أن علينا أن نكون متفائلين، والحل الدبلوماسي هو الطريقة الفضلى"، بحسب وكالة "فرانس برس".

جاءت تصريحات الرئيس بايدن بعد تفجيرات طالت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أجهزة اتصال "البيجر" وأجهزة لاسلكية أخرى، يحملها عناصر من حزب الله، وأسفرت عن مقتل 37 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ضد خطر "حزب الله" ووكلاء إيران.

وأشار إلى أنه لا يريد أن يرى أي إجراءات تصعيدية من أي طرف في المنطقة من شأنها أن تجعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة، مضيفًا أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار لا يزال ممكنا وضروريا.