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العالم العربي

ميقاتي: 140 ألف نازح من جنوب لبنان منذ بدء التصعيد

ميقاتي: 140 ألف نازح من جنوب لبنان منذ بدء التصعيد
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 سبتمبر 2024، 7:38 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إن 140 ألف مواطن نزحوا داخليا من جنوب البلاد، منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه، أن "خدمات الطوارئ تبذل كل ما في وسعها لاستيعاب وتوفير الضروريات الأساسية".

وأشار إلى أنه تم إخطار سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الأخير بالوضع في جنوب لبنان، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية ومصرع مدنيين، بينهم أطباء وأفراد طوارئ، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف: "طالبنا بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث العدوان المستمر من إسرائيل، وأشرنا إلى أننا سنرسل شكوى أخرى إلى مجلس الأمن، مع احترامنا للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بشكل خاص".

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القصف الصاروخي، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات، معظمهم من الجانب اللبناني، بالتزامن مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.

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