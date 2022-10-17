جنرال روسي يعلن مقتل منظمي الهجوم على حافلة الجنود السوريين بريف دمشق

أعلن جنرال روسي بساعة متأخرة من مساء الأحد، مقتل منظمي الهجوم الذي استهدف حافلة تقل جنودا من الجيش السوري بريف دمشق الخميس، وأسفر عن مقتل 17 جنديا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن عن الميجر جنرال أوليج إيجوروف قوله إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متشددا في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

وأضاف إيجوروف إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية.

وقال إيجوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب (سوريا) لتصفية مقاتلي تنظيم داعش".

وقالت تاس إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا سوريا بالقرب من دمشق.

وقال إيجوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم داعش في درعا ومحافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.