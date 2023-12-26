مقتل فلسطينيَن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل فلسطينيان ،الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين في جنوب الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانين منفصلين.

وأعلنت الوزارة عن مقتل الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في الفوار جنوب الخليل، وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية.

وأشارت الوزارة في بيان لاحق إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفوار جنوب الخليل إلى إثنين، بعد مقتل الشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما).

وأكد شاهد عيان من سكان المخيم أن "قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من مدخليه الجنوبي والشمالي".

وبحسب الشاهد فقد قتل الشابان عندما "كانا في منزليهما"، وأضاف: "الجنود أطلقوا النار في اتجاه الشاب الأول دون وجود مواجهات، أطلقوا النار بدون سبب".

وأضاف الشاهد: "اندلعت مواجهات خفيفة بعد مقتل الشاب الأول، أصيب خمسة شبان بينهم إصابة بالبطن وأعلن عن وفاته لاحقا".