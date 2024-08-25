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حزام ناري و60 غارة.. "مشاهد مرعبة" للقصف الإسرائيلي على لبنان (فيديو وصور) | إرم نيوز

العالم العربي

حزام ناري و60 غارة.. "مشاهد مرعبة" للقصف الإسرائيلي على لبنان (فيديو وصور)

حزام ناري و60 غارة.. "مشاهد مرعبة" للقصف الإسرائيلي على لبنان (فيديو وصور)
تصاعد الدخان في جنوبي لبنان إثر القصف الإسرائيليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 9:27 ص

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي الحربي والمسيّر نفّذ نحو 60 غارة حتى الآن، استهدفت أودية وتلالاً وأطراف قرى داخل المنطقة الحدودية وشمال نهر الليطاني في لبنان.

وقالت صحيفة "النهار"، إن الغارات أسفرت عن حدوث أضرار مادية جسيمة في بعض المنازل والسيّارات والأحراج والمزروعات، ومعظمها تركز على مواقع ونقاط يُعتقد أن "حزب الله" موجود فيها.

كما نفّذ الطيران حزاماً نارياً واسعاً من الغارات، طالت في معظمها مناطق حرجية ومفتوحة.

وبحسب الصحيفة، طالت الغارات حرج بلدة كونين، وبلدات: رشاف، والطيري، وحداثا، وبيت ياحون، وعيتا الجبل، وحاريص، وياطر، وشمع، وطيرحرفا، وزبقين، وقانا وادي العزية، ومجرى الخردلي، ووادي السلوقي، ومدينة الخيام، وظهور قلعة الشقيف لجهة النهر، وزوطر.

 

 

 

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وأضافت أن الغارات طالت مناطق في إقليم التفاح وجبل الريحان، ومنها أطراف عين قانا، وكفرفيلا، واللويزة، وبصليا، وكفرملكي، ووادي الدلافة، ومركبا وحي الدباكة في ميس الجبل، ووادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة.

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 وقُتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب آخران بجروح الأحد، وفق ما أحصت وزارة الصحة، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أعقبت شنّ ميليشيا "حزب الله" هجوماً واسعاً بالمسيّرات والصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية.

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