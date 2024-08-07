قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، وفق الوضع الراهن، يجرّ لبنان لدفع أثمان باهظة"، وهدد بأن أمرا "يفوق المنطق" قد يحدث.

وأضاف، خلال زيارة لقوات الاحتياط العاملة في الجبهة الشمالية، أن "المعركة قد تتدهور إلى حرب حقيقية، وهذا أمر واقعي وليس نظريًّا".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غالانت تحذيرًا شديد اللهجة للحزب، قائلًا: "إن شيئًا لا يمكن لأحد أن يتخيله، ويفوق المنطق يمكن أن يحدث".

وكان غالانت قد ذكر، في وقت سابق، أنه أطلع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها ضد إسرائيل والمنطقة كاملة.

وأكد في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه "يجب أن يتحد العالم الحر ضد إيران، أكبر مزعزع للاستقرار، ومصدر للإرهاب"، على حد وصفه.