إسرائيل تعيق وصولها.. العريش بوابة المساعدات الوحيدة إلى غزة
تعد مدينة العريش المصرية بوابة المساعدات الإنسانية التي تأتي من دول العالم عبر مطارها قبل إدخالها عن طريق معبر رفح البري إلى قطاع غزة، في عملية تعرقلها القيود التي تفرضها إسرائيل.
وتوضع المساعدات داخل مخازن في مدينة العريش قبل إدخالها إلى القطاع على متن شاحنات، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في المواد الطبية والغذائية، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، منذ السابع من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.
إزالة العراقيل
ويدعو مختصون إلى إزالة العراقيل التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات من العريش إلى قطاع غزة المحاصر.
وأكد الباحث السياسي إبراهيم قاعود أن "تحسين الوضع الإنساني داخل قطاع غزة وتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر أولوية قصوى".
وأضاف قاعود، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك بعض العراقيل التي تعمل مصر على إزالتها، بالتعاون مع جميع الأطراف، خاصة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والأونروا؛ بهدف تخفيف معاناة سكان غزة المحاصرين الذين يتعرضون لجرائم حرب".
من ناحيته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير هاني خلّاف، "ضرورة استخدام الدولة المصرية لعلاقاتها في محيطها الجغرافي، خاصة في أفريقيا، لتوسيع نطاق المساعدات لقطاع غزة".
وأضاف خلّاف، لـ"إرم نيوز"، أن "مسألة المساعدات الإنسانية، بشكل عام، لا ينبغي أن ترتبط بصورة مباشرة بالمصالح أو بالاصطفافات السياسية، ولكنها تمثل طريقًا مهمًا نحو تعزيز العلاقات وتلطيف الأجواء بين الدول".
معيقات إسرائيلية
وقال مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية في مصر، هشام الحلبي، إنه "جرى فتح الميناء البحري والجوي في مدينة العريش أمام دول العالم لنقل المساعدات إلى غزة".
وأضاف الحلبي، لـ"إرم نيوز"، أن "معبر رفح كان مفتوحًا بشكل دائم من الجانب المصري، إلا أن المعوقات التي حالت دون دخول المساعدات في بعض المراحل كانت نتيجة إغلاقه من الجانب الإسرائيلي".
واعتبر أن "مصر بذلت جهودًا كبيرة للضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد".
ولفت الحلبي إلى أن "إسرائيل تسعى لإعاقة المساعدات المقدمة للقطاع خوفًا من وصولها إلى حركة حماس، إلّا أن هناك أسبابًا أخرى ترتبط بتشديد الحصار على سكان غزة ودفعهم لليأس؛ من أجل إجبارهم على ترك أراضيهم".
وتساءل: "لو لم يكن كذلك فما هو السبب المنطقي لامتناع الجانب الإسرائيلي عن إدخال مساعدات غذائية وطبية للمدنيين المحاصرين".
"البوابة الوحيدة"
من جانبها، قالت أستاذة العلاقات الدولية، نورهان الشيخ، إن "الأراضي المصرية، وتحديدا مدينة العريش، البوابة الوحيدة للقطاع، في ظل ظروف تبدو صعبة ومعقدة جراء القصف المستمر".
وأضافت الشيخ، لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يمكن اعتبار المساعدات المقدمة لسكان تحت القصف والحصار كافية مهما بلغ حجمها".
وأوضحت أن "الحديث عن حجم المساعدات يرتبط في المقام الأول بعودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلّا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وأكدت الشيخ أن "مصر لعبت دورًا رئيسيًا في الدفاع عن حق غزة في وصول المساعدات لها، ونجحت بالفعل في إدخالها إلى القطاع، إلّا أن هناك معوقات أخرى في الجهة الأخرى تتمثل في قصف المعبر من الجانب الفلسطيني، وكذلك صعوبة توصيل هذه المساعدات لسكان غزة بأمان".