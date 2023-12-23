إسرائيل تعيق وصولها.. العريش بوابة المساعدات الوحيدة إلى غزة

تعد مدينة العريش المصرية بوابة المساعدات الإنسانية التي تأتي من دول العالم عبر مطارها قبل إدخالها عن طريق معبر رفح البري إلى قطاع غزة، في عملية تعرقلها القيود التي تفرضها إسرائيل.

وتوضع المساعدات داخل مخازن في مدينة العريش قبل إدخالها إلى القطاع على متن شاحنات، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في المواد الطبية والغذائية، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، منذ السابع من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.