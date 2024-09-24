وكالة إيرانية تؤكد صحة تصريحات بزشكيان عن وقف التصعيد مع إسرائيل

أكدت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، صحة التصريح الذي أطلقه الرئيس مسعود بزشكيان أمس من نيويورك، خلال اجتماعه مع مجموعة من كبار مديري وسائل الإعلام الأمريكية والتي أكد فيها أن طهران مستعدة لوقف التصعيد والتوتر مع إسرائيل.

وقالت الوكالة إن "هناك ملفاً صوتياً يؤكد صحة ما ذكره الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران مستعدة لإلقاء أسلحتها بشرط أن تلقي إسرائيل أسلحتها أيضاً".

واعتبرت الوكالة الأمنية الإيرانية أن ما ذكره بزشكيان "أثار الدهشة والتساؤل"، مشيرة إلى أن "نفي وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي مناقض للملف الصوتي الذي يوضح صحة هذه التصريحات التي أطلقها بزشكيان".

وقالت الوكالة: "ربما ما أصاب الرئيس بزشكيان زلة لسان، لكن الأمر وصل إلى حد أن بعض المسؤولين الذين كانوا يرافقونه تفاجأوا به أيضًا".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أصدر مساء الاثنين، بياناً نفى فيه ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس مسعود بزشكيان بشأن استعداد طهران لخفض التصعيد والتوتر مع إسرائيل.

وقال عراقجي، في إيضاح صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "ننفي بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران مستعدة لخفض التوتر مع الكيان الصهيوني"، مضيفاً إن "بزشكيان لم يدل بمثل هذا التصريح قط".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية من بينها وكالة "بلومبيرغ" عن بزشكيان قوله خلال حديثه لكبار الإعلاميين الأمريكيين "نحن على استعداد لوضع كل أسلحتنا جانباً في حال كانت إسرائيل مستعدة للقيام بالشيء نفسه".

وأضاف بزشكيان بحسب بلومبرغ "إيران مستعدة لخفض التوترات مع إسرائيل في حال أبدت من جانبها المستوى نفسه من الالتزام"، مشيراً إلى أن "إيران لا تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة".