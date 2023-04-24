توتر جديد بالأقصى.. اقتحامات وفصل الكهرباء عن مصلى باب الرحمة
شهد المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، توترًا جديدًا، عقب اقتحام مستوطنين لساحاته، وإقدام الشرطة الإسرائيلية على فصل التيار الكهربائي عن أحد أروقة المسجد.
واقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "المستوطنين كثفوا اقتحاماتهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات".
كما اعتدى عناصر الشرطة الإسرائيلية، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا "حراس الأقصى" من الدخول إليه.
يذكر أن شرطة الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، وأزالت تمديدات الكهرباء داخل المصلى، إلا أن مديرية "أوقاف القدس" أعادت إصلاحها.
ويعد مصلى "باب الرحمة" أحد أروقة المسجد الأقصى ويقع في الجهة الشرقية ضمن باحات "الأقصى" والمساحة التابعة للحرم القدسي الشريف والتي تبلغ 144 دونمًا، والتي تشرف على إدارتها بشكل كامل مديرية "أوقاف القدس" التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وقال مقدسيون لـ"إرم نيوز" إنهم يخشون من عودة الأحداث السابقة ومحاولة السلطات الإسرائيلية السيطرة على مصلى "باب الرحمة" وإغلاقه بشكل كامل أمام المصلين.
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت مصلى "باب الرحمة" واستولت على محتوياته في عام 2019، وإثر ذلك اندلعت احتجاجات مقدسية ومواجهات عنيفة دامت أكثر من شهر، قبل أن تعاود السلطات الإسرائيلية فتح المصلى.