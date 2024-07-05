"الدعم السريع" تسيطر على "الدندر" الاستراتيجية وتتقدم باتجاه القضارف

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، سيطرتها على مدينة "الدندر" الاستراتيجية الرابطة بين ولايتي سنار والقضارف.

وقالت، في بيان على منصة "إكس"، إنها "حققت انتصاراً كاسحاً على قوات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، وما يسمى (بالقوات المشتركة)، بتحرير منطقة الدندر الاستراتيجية في ولاية سنار، وكبّدت العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأكدت أنها استولت على 9 مركبات بكامل عتادها العسكري، وتدمير 7 مركبات أخرى، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة متنوعة وذخائر، في حين أعلنت قتلها أكثر من 170 من "قوات العدو".

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع تمكنت من أسر قائد متحرك في ميليشيا البرهان برتبة عميد ركن، إلى جانب قائد قوة مرتزقة الحركات، وهروب ما تبقى من الجبناء هائمين على وجوههم يلاحقهم العار والخوف، وبسطت قواتنا سيطرتها على منطقة الدندر بالكامل".

وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع حريصة على تأمين وحماية المدنيين والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتشغيل الأسواق وجميع المرافق الاستراتيجية، داعية المواطنين في الدندر والقرى المجاورة إلى عدم الالتفات إلى ما وصفتها بـ"أكاذيب الفلول وأبواقهم الذين يعملون على بث الإشاعات والتضليل الممنهج" على حد تعبير البيان.

وقال إن "انتصارات قوات الدعم السريع الأخيرة في ولاية سنار ستمهد الطريق إلى تحرير مناطق أخرى وصولاً إلى تحرير السودان كافة من قبضة الإرهابيين والمرتزقة، وبناء دولة جديدة على أساس الحرية والديمقراطية والعدالة، وجيش يحمي أرضنا وشعبنا".

وفيما يشبه الانهيار لقوات الجيش السوداني، واصلت قوات الدعم السريع تقدمها في ولاية سنار، عقب سيطرتها على عاصمتها مدينة سنجة، وتقدمت جنوبًا وشرقًا حتى تخوم ولايتي النيل الأزرق والقضارف.

ويتكون شرق السودان من ثلاث ولايات، هي: "القضارف وكسلا والبحر الأحمر"، وتقع بمحاذاة دولتي إثيوبيا وإريتريا، كما تطل على ساحل البحر الأحمر في مساحة تزيد على 350 كيلو مترًا.

ويوجد في ولاية القضارف أخصب الأراضي الزراعية التي تُزرع فيها محاصيل السمسم والفول السوداني والذرة بأنواعها، كما تُعد الولاية غنية بالذهب، حيث يوجد فيها عدد من المناجم، ويمارس فيها التعدين الأهلي بصورة واسعة.