قُتل المسؤول في حركة فتح بمخيم عين الحلوة خليل المقدح، جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارته في جنوب لبنان، على ما أفاد قيادي فلسطيني ومصدر أمني لبناني، وذلك في أول استهداف لمسؤولً من الفصيل منذ بدء التصعيد عبر الحدود مع اسرائيل، وفق "فرانس برس".

وأكد أمين سر حركة الفصائل الفلسطينية فتحي أبو العردات إن "خليل المقدح هو المستهدف في الغارة الاسرائيلية على مدينة صيدا". وأكد مصدر أمني لبناني مقتله في الضربة التي استهدفت سيارته.

وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة رباعية الدفع في منطقة الفيلات بمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق الأناضول.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا ما أدى إلى "استشهاد شخص في حصيلة أولية".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة الفيلات بمدينة صيدا بالقرب من جامع الإمام علي، وشوهدت أعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة".

وتابعت أنه "تم انتشال شهيد من السيارة، وسط تكبيرات الحشود المتجمهرة في المكان".

ولم تصدر إفادة إسرائيلية في هذا الشأن.