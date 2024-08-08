أحالت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، 21 متهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب؛ لمقاضاتهم "من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".

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ومن بين المتهمين، وفقا لما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، لإذاعة "موزاييك" المحلية، راشد الخريجي "الغنوشي"، ويوسف الشاهد، ولطفي زيتون، ونادية عكاشة، وكمال البدوي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر، وغيرهم.

كما أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف أنه تقرر رفض مطالب الإفراج المقدمة بحق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.