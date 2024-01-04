اشتباكات عنيفة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وأشار شهود عيان، إلى إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة بمخيمي النصيرات والزوايدة، الأمر الذي تسبب أيضاً بنزوح سكان إلى المناطق التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بـ"الآمنة".

كما ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً عنيفاً وأحزمة نارية على مخيمي المغازي والبريج، كما دمّر جزءا من شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي للقطاع، الأمر الذي سيؤدي لإعاقة حركة النازحين إلى الجنوب.

وفي السياق، نشر الصحفي الفلسطيني وليد مصلح عبر "فيسبوك"، صوراً تظهر إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل فسفورية خلف إحدى مدارس مخيم المغازي شرق المنطقة الوسطى، الأربعاء.