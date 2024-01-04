اشتباكات عنيفة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
اندلعت اشتباكات عنيفة فجر وصباح الخميس، بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وذلك عقب اجتياح إسرائيلي للمخيم منتصف الليلة الماضية.
وأفاد مراسل "إرم نيوز"، بأن الاشتباكات تدور في محاور مختلفة من مخيم المغازي وتتركز في أطرافه ووسطه، الأمر الذي أدى لنزوح الآلاف من السكان إلى مدينتي رفح ودير البلح، ما زاد التكدس السكاني بتلك المناطق.
وأشار شهود عيان، إلى إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة بمخيمي النصيرات والزوايدة، الأمر الذي تسبب أيضاً بنزوح سكان إلى المناطق التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بـ"الآمنة".
كما ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً عنيفاً وأحزمة نارية على مخيمي المغازي والبريج، كما دمّر جزءا من شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي للقطاع، الأمر الذي سيؤدي لإعاقة حركة النازحين إلى الجنوب.
وفي السياق، نشر الصحفي الفلسطيني وليد مصلح عبر "فيسبوك"، صوراً تظهر إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل فسفورية خلف إحدى مدارس مخيم المغازي شرق المنطقة الوسطى، الأربعاء.
وفي السياق، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة خليل الدقران، إن "الطواقم الطبية بالمنطقة الوسطى لا تستطيع الوصول لعشرات القتلى والمصابين في مخيمي البريج والمغازي".
وأوضح الدقران لـ"إرم نيوز"، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تحول دون وصول الطواقم الطبية للقتلى والجرحى"، لافتاً إلى وجود قتلى ومصابين في الشوارع وبين الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن "الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة الوسطى يهدد بتوقف العمل في مستشفى شهداء الأقصى، خاصة وأن المستشفى يعاني من قلة الإمكانيات والمعدات الطبية"، محذراً من خطورة ذلك على زيادة أعداد القتلى الفلسطينيين.