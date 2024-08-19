كشف مسؤول إسرائيلي، أن بلاده لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن زيارة عباس إلى غزة "من غير المرجح أن تتم في المستقبل القريب".

والخميس الماضي، أعلن عباس، في كلمة في البرلمان التركي اعتزامه، وكل أعضاء القيادة الفلسطينية زيارة قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "شرعت القيادة الفلسطينية بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم، للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأوضحت "وفا" أن هذه التحركات والاتصالات تهدف إلى "ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة".