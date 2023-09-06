بن سلمان وبوتين يبحثان فرص تطوير العلاقات السعودية الروسية

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرص تطوير العلاقات بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات".

وأشارت إلى أنه "تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً، وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية، وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

كما جرى "التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية".