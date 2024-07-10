مسؤولون إسرائيليون ينتقدون طريقة تعامل الجيش مع "حزب الله"

انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون سلوك الجيش، لأنه في تناقض صارخ مع ادعاءات كبار الضباط بأنهم سيتجنبون خلق معادلات دائمة مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، وفق ما أورده موقع "واللا"، اليوم الأربعاء.

وقال الموقع العبري إن الميليشيا الشيعية نجحت في إنتاج معادلات دائمة، كما هو الحال في الرد على الهجمات المؤلمة في جنوب لبنان.

ولفت الموقع إلى استهداف القيادي البارز في ميليشيا حزب الله، ياسر نمر قرنبش، الذي كان يستقل سيارة في القسم السوري، على طريق دمشق - بيروت، إذ وجهت أصابع الاتهام اللبنانية إلى إسرائيل.

وكان قرنبش أحد الحراس الشخصيين لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وعلى مر السنين ترسخ في السلك العسكري، وتولى عدة مناصب قيادية.

وأوضح الموقع أن هذا ليس إحباطًا مثيرًا، لكن له رمزية وأثر أخلاقي على أرض الواقع، إذ استطاعت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن تثبت مرة أخرى الحدة والاحترافية في عملياتها.

ورغم المستوى العالي للميليشيا الشيعية، ومحاولاتها الدائمة لتجنب التعرض لهجمات، تتجلى في منع استخدام الأجهزة الخلوية تجنبًا للاستهداف، فإن قرنبش هو العنصر رقم 367 في ميليشيا حزب الله الذي قُتل منذ بداية الحرب، وهذا لا يشمل أكثر من 150 ناشطًا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في لبنان، بحسب موقع "واللا".

وأشار إلى أنه في غضون ساعات قليلة، ردت ميليشيا حزب الله من جنوب لبنان، بإطلاق وابل من الصواريخ بلغ نحو 40 صاروخًا، ورغم التأهب العالي لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، إلا أن صاروخًا أصاب مركبة بشكل مباشر في الجولان، ما أسفر عن إصابة مواطنين إسرائيليين بجراح، وتم إعلان وفاتهما لاحقًا.

وتشير التقديرات اليوم، إلى أن ميليشيا حزب الله انتقلت إلى اقتصاد الأسلحة على خلفية الحرب الطويلة ضد الجيش الإسرائيلي، وخلافًا لجميع التقديرات، تواصل الميليشيا الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في هجوم باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، والأسوأ من ذلك أنها تمكنت من اختراق المجال الجوي بعمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفق الموقع العبري.

وأوضح أن ميليشيا حزب الله تنتج معادلات ثابتة كما في حالة السيارة التي أصيبت بصاروخ في هضبة الجولان.



وقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن ميليشيا حزب الله تأمل في أن تتوصل حركة حماس إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي في حرب غزة، وبعد ذلك ستقوم بخفض مستوى التصعيد حتى تتمكن من الاستعداد بشكل مختلف ضد الجيش الإسرائيلي، وفق الموقع.

وأكد أن ميليشيا حزب الله أظهرت قدرات إطلاق نار عالية على المدى القصير في مجال الطيف، مما يتحدى نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد رسميًا حتى الآن على إعلان ميليشيا حزب الله، يوم أمس الثلاثاء، عن جمع معلومات استخباراتية عبر طائرة مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية، وصورت مواقع عسكرية.