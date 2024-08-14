انطلقت الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف لإنهاء الحرب في السودان، اليوم الأربعاء، بغياب وفد يمثل الجيش السوداني، في حين حضر وفد قوات الدعم السريع.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بريللو، عبر منصة "إكس"، انطلاق مفاوضات جنيف، بحضور عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم سويسرا والسعودية ومصر والإمارات، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأكد بريللو ضرورة ضمان التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات الموقعة في جدة، وكذلك ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات بشكل فعّال.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفدها إلى سويسرا استعدادًا للمشاركة في المفاوضات، سعيا لإنهاء الحرب في السودان.

وأعلن محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد حكومة السودان في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية، فشل التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في المحادثات المقرر انطلاقها في جنيف.