مسؤول أمريكي: بلينكن أبلغ إسرائيل بوجوب إنهاء الحرب

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي بوجوب إنهاء الصراع خلال أسابيع لا أشهرا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله: "بلينكن أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقاد واشنطن بوجوب إنهاء الصراع خلال أسابيع لا أشهرا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "المسؤولون الإسرائيليون لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غزة في غضون أسابيع".

وقال مسؤول أمريكي "نأمل في إقناع الإسرائيليين باعتبار الحد من الخسائر في صفوف المدنيين بغزة أمرا حتميا"، بحسب الصحيفة.

وأضاف أن "مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن اهتمامهم بالعودة للحياة الطبيعية كي لا تتضرر بلادهم اقتصاديا".