أجواء من الرعب على متن طائرة جزائرية إثر هبوط اضطراري (فيديو)

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية اضطرارياً اليوم الاثنين، عائدةً إلى مطار هواري بومدين بعد إقلاعها بنحو ساعة باتجاه إسطنبول نتيجة عطل تقني.

وأفادت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن "الطائرة كانت في رحلة بين الجزائر وإسطنبول، وقد أقلعت عند الساعة 23:02 مساءً بالتوقيت المحلي من مطار الجزائر الدولي، قبل أن يقرر قائدها العودة إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد ساعة من الإقلاع، كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة الركاب وطاقم الطائرة".

وأوضحت الشركة أن "فرق الصيانة تعمل حالياً على تحديد الأسباب الدقيقة للعطل، وإجراء الفحوصات التقنية اللازمة لإعادة الطائرة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر كيف عاش ركاب الطائرة أجواء من الرعب إثر العطل الفني وهبوط الطائرة اضطرارياً.