قالت قطر ومصر وأمريكا، الخميس، في بيان مشترك، إنها عملت لشهور للتوصل إلى "اتفاق إطاري" وهو الآن على الطاولة، وتتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ.
وأضاف البيان: "نحن، بوصفنا وسطاء، مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات الأطراف جميعها"، وفق ما أوردته "رويترز".
وشددوا على أنه "حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وتابع الزعماء: "دعونا الطرفين إلى استئناف المحادثات العاجلة يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة؛ لسد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق من دون أي تأخير".