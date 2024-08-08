قالت قطر ومصر وأمريكا، الخميس، في بيان مشترك، إنها عملت لشهور للتوصل إلى "اتفاق إطاري" وهو الآن على الطاولة، وتتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ.

وأضاف البيان: "نحن، بوصفنا وسطاء، مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات الأطراف جميعها"، وفق ما أوردته "رويترز".

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وشددوا على أنه "حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".

وتابع الزعماء: "دعونا الطرفين إلى استئناف المحادثات العاجلة يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة؛ لسد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق من دون أي تأخير".