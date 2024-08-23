أوستن: أمريكا بوضع جيد في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل | إرم نيوز

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة في وضع جيد في أنحاء الشرق الأوسط جميعها للدفاع عن إسرائيل، وحماية الأفراد والمنشآت الأمريكية.

وجدد أوستن، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة.

ولفت أوستن إلى أنه ناقش خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الخميس، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وخطر التصعيد من جانب إيران وميليشيا حزب الله اللبنانية، والجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران في أنحاء الشرق الأوسط جميعها.

وأضاف أنه ناقش مع غالانت أيضًا التقدم المحرز نحو ضمان وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن جميعهم، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي.