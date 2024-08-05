أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية ليل الأحد الإثنين، شن هجوم بسرب من الطائرات المسيّرة على ثكنة عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام عبرية وقوع إصابتين.

وذكر "حزب الله" في بيان"، أن "سربا من المسيرات ‌‏الانقضاضية استهدف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت".

وأضاف البيان، أن الضربة شملت "أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباط الفرقة وجنودها، وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى". ‏

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بدورها، أكدت القناة 14الإسرائيلية، أن قصفا انطلق من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أدى لإصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "طائرة مسيّرة انفجرت قرب ملجأ في منطقة أييليت هشاحر في الجليل الأعلى، والجيش يمشط المنطقة".