"سلامة مواطنينا".. واشنطن تتقدم بطلب عاجل من تل أبيب

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل اتخاذ خطوات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في لبنان، في حال اضطرت واشنطن إلى إجلائهم، وسط تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله، وفقًا لتصريحات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لوكالة أكسيوس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود آلاف الأمريكيين المقيمين في لبنان، ومع احتمال تصاعد القتال نحو حرب شاملة، قد يُصبح إجلاؤهم أمرًا ضروريًا.

وكانت آخر عملية إجلاء نفذتها القوات الأمريكية في لبنان خلال حرب عام 2006.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "عددًا صغيرًا من العسكريين الأمريكيين الإضافيين" سيُرْسَلُون لتعزيز القوات الموجودة بالفعل في المنطقة، "بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، ومن باب الحيطة والحذر"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية لدواعي أمن العمليات.

وشهد يوم الإثنين أعنف المعارك بين قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله منذ حرب عام 2006، بحيث شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية هي الأكبر على لبنان منذ عقود، أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 365 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

من جانبه، أطلق "حزب الله" سلسلة من الصواريخ متوسطة المدى التي وصلت إلى مناطق أعمق داخل إسرائيل مقارنة بالهجمات السابقة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراجع خطط إجلاء الأمريكيين من لبنان، وناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الموضوع مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، مطالبًا بتدابير "عدم الاشتباك" لضمان عدم استهداف الجيش الإسرائيلي لأي مواطنين أو قوات أمريكية خلال عملية الإجلاء المحتملة.

وأكد أوستن أهمية سلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة، وأبدت إسرائيل تفهمًا للمخاوف الأمريكية، فيما جرت مناقشات بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة حول كيفية تأمين عملية الإجلاء إذا لزم الأمر.