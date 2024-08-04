تثير عمليات الاغتيال في صفوف قيادات حركة حماس العسكرية والسياسية الأخيرة، مخاوف الحركة بشأن قدرتها على التعامل مع الفراغ الذي تتركه تلك القيادات، مع احتمالية أن تتحول لمجموعات معزولة بعضها عن بعض يغيب عنها القرار المركزي.

وتخشى الحركة، أن تؤدي العمليات هذه لتحولها إلى مجموعات معزولة عن بعضها، سواء بالقرار أم التمويل؛ ما يعني غياب المركزية في صناعة واتخاذ القرار، ومن ثم انقسام الحركة وضعفها، بعد أن اغتالت إسرائيل، قيادات عسكرية وسياسية بارزة.

أزمة شديدة

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، جهاد حرب، أن "حماس تواجه أزمة شديدة على إثر عمليات الاغتيال الأخيرة التي تعرضت لها قياداتها العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أن هذه الأزمة قد تحول الحركة لمجموعات معزولة.

وقال حرب، لـ"إرم نيوز"، إنه "رغم التماسك المعلن لعناصر الحركة؛ بيد أنها داخليًا تعاني التفكك والانشقاقات منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالمناصب القيادية ومسؤوليات الحكم"، مبينًا أن عمليات الاغتيال فتحت الباب أمام مزيد من الانقسامات.

وأضاف: "خيارات حماس صعبة للغاية فيما يتعلق بالتعامل مع الفراغ الذي تركه اغتيال إسرائيل لقياداتها البارزة، خاصة تلك القيادات التي نجحت لسنوات في ضبط الخلافات الداخلية، والحيلولة دون ظهور الانشقاقات الداخلية على العلن".

وبين أن "خسارة حماس شخصية مثل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية سيدفعها لاتخاذ قرارات غير مسبوقة، وسيكون دافعًا لتدخل دول إقليمية حليفة للحركة في صنع القرار بشكل أكبر مما كان عليه في السابق".

ووفق المحلل السياسي، فإن "ذلك يعني إشعال صراع كبير داخل قيادة حماس وعناصرها، لا يمكن أن يتم وقفه إلا بانقسامات كبيرة بصفوف الحركة وانشقاق بعض القيادات والعناصر"، مؤكدًا أن حماس تمر بمرحلة خطيرة للغاية.

غياب المركزية

ويرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أن "حماس تعاني حاليًا من غياب المركزية على إثر الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لقياداتها العسكريين والسياسيين"، مبينًا أن ذلك يعني عدم القدرة على اتخاذ قرار موحد.

وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن "ذلك يظهر جليًا في عدم قدرة حماس على اتخاذ قرار بشأن مفاوضات التهدئة مع إسرائيل"، متابعًا: "المرحلة المقبلة ستشهد تأسيس كيانات غير معلنة داخل أروقة حماس، وهو الأمر الذي كان خفيًا لسنوات بصفوف الحركة".

وأشار إلى أن "هذه الكيانات ستكون ولاءاتها لقيادات بعينها، وليس للحركة وأنظمتها وقوانينها؛ ما يعني صعوبة اتخاذ أي قرار داخلي أو خارجي، وصعوبة تنفيذ أي قرار"، مبينًا أن هذا الأمر عانت منه حركة الجهاد الإسلامي لسنوات.

وقال: "سيعطي غياب المركزية والانقسامات الداخلية بالحركة الفرصة لحلفاء إيران للتدخل بشكل أكبر في صناعة القرار، ومن ثم فرض أجندات وسياسات متباينة، وهو الأمر الذي سيكون البوابة لإضعاف الحركة سياسيًا وعسكريًا".

وأضاف: "حماس لن تنجح في الخروج من الفخ الذي أوقعتها فيه إسرائيل، إلا من خلال توافق فلسطيني وتقديم تنازلات تتعلق بحكم القطاع، وإعادة بناء نظامها الداخلي سواء السياسي والعسكري بما يتوافق مع تطورات المرحلة".