أعلنت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا"، اليوم الخميس، تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى الأحد 11 أغسطس/ آب، بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان نشرته "إير فرانس" مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن استئناف العمليات التي توقفت في 29 يوليو/ تموز؛ بسبب "الوضع الأمني في الشرق الأوسط"، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا.

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وكانت شركة "إير فرانس" قد ألغت جميع رحلاتها إلى لبنان منذ 29 يوليو/ تموز، وفق وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع مدّدت سريان القرار حتى الثامن من أغسطس/ آب.