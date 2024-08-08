أعلنت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا"، اليوم الخميس، تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى الأحد 11 أغسطس/ آب، بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وجاء في بيان نشرته "إير فرانس" مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن استئناف العمليات التي توقفت في 29 يوليو/ تموز؛ بسبب "الوضع الأمني في الشرق الأوسط"، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا.
وكانت شركة "إير فرانس" قد ألغت جميع رحلاتها إلى لبنان منذ 29 يوليو/ تموز، وفق وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع مدّدت سريان القرار حتى الثامن من أغسطس/ آب.