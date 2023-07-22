الإساءة للقرآن.. الغضب العراقي يتأجج وسط دعوات إلى احتجاج سلمي
ما زالت واقعة حرق المصحف في السويد تتفاعل داخل المشهد العراقي، فيما جاءت واقعة أخرى بالدنمارك أسيء فيها أيضا للقرآن والعلم العراقي، فصبت الزيت على النار مجددًا.
ورغم تصاعد الغضب العراقي، خرجت دعوات من قبل مرجعيات دينية وسياسية إلى ضرورة الاحتجاج السلمي وعدم مهاجمة البعثات الدبلوماسية للدول المعنية.
من جهتها، عبرت الحكومة العراقية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن إدانتها لواقعة الدنمارك الأخيرة، ودعت "المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم".
وقالت الوزارة إنه لا يمكن وضع هذه الإساءات "في سياق حق التعبير وحرية التظاهر"، مبينة أنها "تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".
إلى ذلك، حاول العديد من المحتجين الوصول إلى السفارة الدنماركية للاحتجاج على الإساءة للقرآن وحرق العلم العراقي، في مشهد أثار سيناريو ما حدث مع السفارة السويدية الخميس.
لكن قوات الأمن العراقية أغلقت "جسر الجمهورية" لمنع وصول المحتجين إلي المنطقة الخضراء حيث توجد البعثة الدنماركية.
بدورها، طمأنت السلطات العراقية البعثات الدبلوماسية بشأن سلامتها على أراضي البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول".
من جانبه، دعا المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، المواطنين إلى الحفاظ على القانون، وذلك في تغريدة على "تويتر".
كما دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، أمس الجمعة، المواطنين إلى الاحتجاج السلمي بعيدًا عن العنف، مشيدًا بموقف حكومة محمد شياع السوداني إزاء المحاولات التي تستهدف القرآن الكريم.
وكان أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا فجر الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النيران فيها، استباقا حادثة حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
وسحب العراق في وقت لاحق القائم بالأعمال في ستوكهولم، وقالت السويد إنها نقلت مؤقتا موظفي السفارة المنتدبين من بغداد إلى السويد لأسباب تتعلق بالسلامة، وفق ما أوردت "رويترز".