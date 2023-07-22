الإساءة للقرآن.. الغضب العراقي يتأجج وسط دعوات إلى احتجاج سلمي

ما زالت واقعة حرق المصحف في السويد تتفاعل داخل المشهد العراقي، فيما جاءت واقعة أخرى بالدنمارك أسيء فيها أيضا للقرآن والعلم العراقي، فصبت الزيت على النار مجددًا.

ورغم تصاعد الغضب العراقي، خرجت دعوات من قبل مرجعيات دينية وسياسية إلى ضرورة الاحتجاج السلمي وعدم مهاجمة البعثات الدبلوماسية للدول المعنية.

من جهتها، عبرت الحكومة العراقية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن إدانتها لواقعة الدنمارك الأخيرة، ودعت "المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم".

وقالت الوزارة إنه لا يمكن وضع هذه الإساءات "في سياق حق التعبير وحرية التظاهر"، مبينة أنها "تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".

إلى ذلك، حاول العديد من المحتجين الوصول إلى السفارة الدنماركية للاحتجاج على الإساءة للقرآن وحرق العلم العراقي، في مشهد أثار سيناريو ما حدث مع السفارة السويدية الخميس.

لكن قوات الأمن العراقية أغلقت "جسر الجمهورية" لمنع وصول المحتجين إلي المنطقة الخضراء حيث توجد البعثة الدنماركية.