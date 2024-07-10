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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في الشجاعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في الشجاعية
آلية عسكرية تركها الجيش الإسرائيلي في الشجاعيةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 8:49 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنهاء "عملياته" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعد نحو أسبوعين من القتال.

وقال بيان للجيش إن قواته "أنهت مهمتها التي استمرت قرابة أسبوعين في منطقة الشجاعية"، مضيفا أنها دمرت ثمانية أنفاق، وقضت على "عشرات المقاتلين"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وفي 27 يونيو/حزيران، أطلق الجيش هجوما على الشجاعية قبل أن يوسعه ليشمل أحياء أخرى غادرها آلاف السكان بعد دعوات من الجيش لإخلاء بعض المناطق.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "لا مكان آمنا" في قطاع غزة الذي نزح أكثر من 80% من سكانه الذين يعيشون في ظروف "كارثية"، وفق الأمم المتحدة.

ومساء الثلاثاء، قُتل 29 شخصا في مدرسة جنوبي غزة، في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني في أربعة أيام.

حرب غزة

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