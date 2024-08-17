كشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم السبت، تفاصيل المرحلة الأولى للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه حدد عدد وأسماء المختطفين في القطاع الذين سيطلق سراحهم في هذه المرحلة.

وأضافت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مجريات المفاوضات، إنه سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولا والمحتجزين الأحياء.

وبحسب القناة، سيشمل المقترح قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي.

وتتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين أسماء 47 أسيرا أطلق سراحهم بصفقة شاليط وأعيد سجنهم أخيرا.

وفي وقت سابق اليوم، أبدى فريق التفاوض الإسرائيلي "تفاؤلًا حذرًا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وجاء في البيان، أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)".

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة.

وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم أمس الجمعة، تقديم مقترح جديد خلال محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، التي استمرت يومين "يقلّص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس، التي أعلنت رفضه.