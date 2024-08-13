علّقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليل الاثنين، على اقتحام ميليشيا الحوثي إحدى القرى التابعة لمحافظة الحديدة، وبسط نفوذها بالقوة عليها.

وقال معمر الإرياني وزير الثقافة والسياحة، إنه جرى "اقتحام قرية اليومين بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة، والسطو على مساحات واسعة من الأراضي بقوة السلاح".

وأضاف الإرياني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن الميليشيا عمدت إلى "الاعتداء الهمجي على الأهالي الذين منعوا تجريف أراضيهم"، على حد تعبيره.

واعتبر الوزير اليمني أن ذلك يعدّ "امتداداً لأعمال السلب والنهب والتهجير القسري الذي تمارسه المليشيا بحق أبناء تهامة منذ انقلابها الغاشم على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات".

وتابع: "يدفع أبناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة ثمناً باهظاً منذ اتفاق استوكهولم، والذي لم تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية بأي من بنوده واستغلته لتكريس سيطرتها.."، على حد قوله.

في ذات الإطار، تداولت منصات يمنية مقاطع قالت إنها توثق قيام ميليشيا الحوثي - بقيادة المدعو أبوطه المداني، بتسوير أراض مملوكة لمواطنين ومزارعين بمديرية "المراوعة" في الحديدة.

وقالت قناة "بلقيس" الفضائية إن ذلك تم "بعد السطو عليها بقوة السلاح وإطلاق النار على الأهالي الرافضين في قرية اليومين وإصابة عدد منهم".