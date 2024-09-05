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العالم العربي

قتيل من "حزب الله" بمواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان

قتيل من "حزب الله" بمواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان
من المواجهات جنوبي لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2024، 10:35 ص

أعلن "حزب الله" اليوم الخميس، مقتل أحد عناصره بمواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر الماضي، وفق ما نقلت الأناضول عن بيان الحزب.

ونعى الحزب، المقاتل عباس أنيس أيوب "علي الرضا"، وهو من مواليد العام 1988 من بلدة سلعا في جنوب لبنان.

وذكر أن أيوب "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهو تعبير يشير فيه إلى عناصره الذين يسقطون في المواجهات الدائرة مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر، دون مزيد من التفاصيل.

وبمقتل أيوب، ترتفع حصيلة قتلى الحزب جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 434 عنصرا منذ 8 أكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح".

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