شهدت مناطق في اليمن أمطاراً غزيرة وسيولاً أدت إلى مقتل وفقدان 50 شخصا، في محافظتي الحديدة وتعز.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لميليشيا الحوثي، عن محافظ الحديدة المعين من قبلها، قوله إن "30 شخصًا قتلوا إلى جانب وجود 5 مفقودين، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً".

وأشارت القناة، إلى أن أكثر من 500 أسرة يمنية، نزحت من منازلها التي تهدم العديد منها، أثناء هطول الأمطار المتواصلة لعدة ساعات.

وذكرت القناة أن الأمطار والسيول التي شهدتها الحديدة يوم أمس، "غير مسبوقة منذ 4 عقود".

وفي مديرية مقبنة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمالي شرق محافظة تعز، نشر "المجلس المحلي" تقريرًا يشير إلى أن عدد الضحايا والمفقودين في المديرية بلغ 15 شخصًا.

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وقال التقرير إن 120 أسرة تضررت منازلها، في حين غمرت السيول 87 بئرًا لمياه الشرب، ناهيك عن أضرار أخرى شملت 6 مشاريع مياه و12 محلًا تجاريًا ومسجدًا، و25 سيارة و32 دراجة نارية، ونفوق 65 رأساً من المواشي.

كما شهدت بعض مديريات محافظة حجة أمطارًا غزيرة وسيولاً جارفة، تسببت في جرف أجزاء من عزلة "بني يوس" المأهولة بالسكان، في مديرية أفلح اليمن، وسط المحافظة.

ولا يزال حجم الأضرار التي شهدتها حجة غير محصور.

وبعث رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، دعوة عاجلة إلى المنظمات الأممية والدولية، لإسناد جهود الحكومة في تقديم العون الإنساني والإغاثي الطارئ للمتضررين من كارثة السيول وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الثلاثاء، من "فترة حرجة وذات مخاطر عالية" جراء الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي سيشهدها اليمن، نتيجة هطول أمطار تراكمية ستمتد حتى العاشر من شهر أغسطس/ آب الجاري.