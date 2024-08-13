تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في حقل "كونيكو" للغاز الواقع شرقي مدينة "دير الزور" السورية، إلى هجوم صاروخي.

وذكرت مصادر أن انفجارات عنيفة دوت في القاعدة الأمريكية، فيما تصاعدت ألسنة اللهب جراء حريق اشتعل في القاعدة.

وقال أحد قادة الميليشيات العراقية لـ "إرم نيوز" إن "هجوماً بواسطة صواريخ (غراد) استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في حقل (كونيكو) الغازي بسوريا".

وأضاف المصدر، الذي تواجد على مقربة من القاعدة المستهدفة، أن "أعمدة الدخان تصاعدت داخل القاعدة بعد هجوم بواسطة 4 صواريخ".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "طائرات حربية أمريكية بدأت التحليق بشكل مكثف في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف القاعدة الأمريكية".

وأفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية قصفت بالمدفعية بعد الهجوم مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدتيْ "خشام" و "مراط" و "حويجة صكر" في "دير الزور"، رداً على استهداف القاعدة.

ولاحقاً، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "المقذوفات التي أطلقت باتجاه قاعدة أمريكية في سوريا لم تصبها، وأن الهجوم فشل".