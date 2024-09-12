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العالم العربي

الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
مجلس الأمن الدوليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 سبتمبر 2024، 6:44 ص

دعت دولة الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون السودانيون.

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن لجنة مجلس الأمن المعنية بالسودان، اليوم الخميس، إن: "السودان بحاجة ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والوصول إلى المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون السودانيون".

وأضاف: أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع الكارثي، ويجب على الأطراف المتحاربة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهائه".

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