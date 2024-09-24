"حزب الله" يعلن قصف مطارين عسكريين في شمال إسرائيل

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، فجر الثلاثاء، قصف مطار مجيدو العسكري، ومطار قاعدة رامات ديفيد، شمالي إسرائيل، بصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2"، رداً على القصف الذي طال لبنان الاثنين.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الميليشيا قصفت مطار مجيدو العسكري، غرب العفولة، بصليات من صواريخ "فادي 1" و"فادي 2".

ومطار مجيدو، هو مطار يقع في سهل مرج ابن عامر غرب العفولة بإسرائيل، وكان سابقا مطارا عسكريا إسرائيليا، لكنه الآن مطار يخدم للرحلات الخاصة والزراعية، بحسب موسوعة "ويكيبيديا".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن صفارات الإنذار دوت في العفولة والناصرة والعديد من بلدات الشمال بالتزامن مع إطلاق الصواريخ من لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أيضاً أن الميليشيا قصفت مطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ "فادي 2".

ورامات ديفيد هي قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي مطارا عسكريا، في جنوب شرق حيفا، وتعتبر واحد من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الإثنين 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.