ما النتائج المحتملة لوقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل؟
سلّط تقرير عبري، اليوم الجمعة، الضوء على النتائج المحتملة لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والذي جاء على إثر العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، والتي أدَّت لاستشهاد 9 فلسطينيين.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "وقف التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي لتدهور الحالة الأمنية في عدد من مدن الضفة الغربية، وسيضعف سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على تلك المدن".
وأوضح التقرير، أن"الانقطاع السابق للتنسيق الأمني بين الجانبين أدى لتقليص نشاط السلطة الفلسطينية في عدد من مدن الضفة الغربية"، في إشارة إلى إمكانية تكرار سيناريو مدينتي نابلس وجنين الواقعتين شمال الضفة واللتين خرجتا عن السيطرة الأمنية الفلسطينية.
وأكد التقرير، أن "قرار وقف التنسيق الأمني يتركز حاليًا على مستوى البيانات السياسية أمام الجماهير الفلسطينية والإسرائيلية"، مستكملًا: "الطرفان يدركان ما يعنيه وقف التنسيق الأمني والنتائج السلبية المترتبة على ذلك".
وأضاف التقرير: "على الرغم من الإعلان الفلسطيني؛ إلا أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لم تتلقَ من نظيرتها في السلطة الفلسطينية بلاغًا رسميًا بذلك"، مبينًا أن الفلسطينيين يُبقون حتى اللحظة على التنسيق المدني.
وتابع التقرير: "الجيش الإسرائيلي سيكون أمام اختبار حقيقي، خلال الأيام المقبلة، في حال دخوله للمناطق التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة في حال وقوع احتكاكات مع رجال الأمن".
ووفق التقرير، فإن "وقف التنسيق الأمني خطوة ستؤدي إلى تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد المسلحين بشكل كبير، وستؤدي لإضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية في مناطق أخرى من الضفة".
وبحسب التقرير، فإن "من أبرز نتائج القرار الفلسطيني تقوية حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة، وزيادة عدد التشكيلات المسلحة التي تشبه مجموعة عرين الأسود"، مبينًا أن ذلك سيؤدي لزيادة التوتر الأمني.
وبين التقرير أنه "حتى اللحظة يستمر التنسيق المدني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كالمعتاد، والذي يشمل عشرات الأعمال المشتركة مثل إصدار تصاريح للفلسطينيين من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، وإجراء المشاورات حول القضايا الاقتصادية".
والخميس، أعلنت السلطة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه بشكل فوري لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واستكمال الانضمام للمنظمات الدولية، والتوجه بشكل عاجل لمحكمة الجنايات الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين لملفاتها.