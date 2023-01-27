ما النتائج المحتملة لوقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل؟

وأكد التقرير، أن "قرار وقف التنسيق الأمني يتركز حاليًا على مستوى البيانات السياسية أمام الجماهير الفلسطينية والإسرائيلية"، مستكملًا: "الطرفان يدركان ما يعنيه وقف التنسيق الأمني والنتائج السلبية المترتبة على ذلك".

وأضاف التقرير: "على الرغم من الإعلان الفلسطيني؛ إلا أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لم تتلقَ من نظيرتها في السلطة الفلسطينية بلاغًا رسميًا بذلك"، مبينًا أن الفلسطينيين يُبقون حتى اللحظة على التنسيق المدني.

وتابع التقرير: "الجيش الإسرائيلي سيكون أمام اختبار حقيقي، خلال الأيام المقبلة، في حال دخوله للمناطق التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة في حال وقوع احتكاكات مع رجال الأمن".