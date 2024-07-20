استعرض الجيش الإسرائيلي مساء السبت، سرب المقاتلات التي شنت غارات عنيفة في الحديدة اليمنية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 20 مقاتلة إسرائيلية شاركت في سلسلة الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونفذت إسرائيل غارات غير مسبوقة ضد أهداف حوثية، في تطور جديد في الصراع الدائر في المنطقة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأكد مسؤول أمريكي ومصادر إسرائيلية، أن طائرات من طرازي إف 35 وإف 15 إي، شاركت في الغارات العنيفة التي استهدفت 4 مواقع رئيسة، وهي خزانات الوقود ومنشآت تكرير في ميناء الحديدة، ومركز لتوليد وتوزيع الكهرباء تابع لشركة الكهرباء، ومكاتب إدارية تابعة لشركة النفط، إضافة إلى طريق صنعاء.

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر غربية ووسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، إن سلسلة غارات استهدفت الحديدة لا سيما ميناء الحديدة، تركزت صوب منشآت لتكرير النفط في الميناء.

وفي وقت سابق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 12 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الغارات التي استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

وأضافت أن الضربة تأتي ردا على استهداف الحوثيين تل أبيب قبل يومين، ما أسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي وجرح آخر.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".

وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة"، دون ذكر مصدرها أو نتائجها.

بدوره، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، في خبر مقتضب: "تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة.