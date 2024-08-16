اعتبر البيت الأبيض، الخميس، الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية "غير مقبولة"، مشدداً على أنها "يجب أن تتوقف".

وقال جون كيربي المتحدث باسم "مجلس الأمن القومي" الأمريكي: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية كافة المجتمعات من الأذى".

وأضاف، في بيان له، أن "هذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبيه"، وفق "رويترز".

وقُتل فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء الخميس، في هجوم نفذه عشرات المستوطنين، بعضهم يرتدي أقنعة، على قرية "جيت" شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن أكثر من 100 مستوطن مسلح، أحرقوا خلال اقتحامهم للقرية عدداً من المنازل والمركبات التي تعود إلى فلسطينيين من سكان القرية.