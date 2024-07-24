قوبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بردود فلسطينية منددة وغاضبة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "موقفنا الدائم أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نبيل أبو ردينة أن "الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه".

بينما وصفت حركة حماس خطاب نتنياهو بأنه "حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم".

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق، عبر "تلغرام"، إن "خطاب المجرم نتنياهو يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

بينما قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن خطاب نتنياهو "مليء بالأكاذيب، ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة، أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة".

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وكان نتنياهو قال أمام المشرعين الأمريكيين إن إسرائيل ستحتاج في المستقبل المنظور إلى سيطرة أمنية مهيمنة على غزة، وأضاف أن القطاع يجب أن يخضع لإدارة مدنية "يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن القدس عاصمة لإسرائيل، ووجه الشكر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وهو ما أثار احتجاجات عارمة.