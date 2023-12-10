"إرم نيوز" يرصد شهادات مروّعة من داخل مستشفى اليمن السعيد في غزة

وأضاف محمد الشيخ في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "كانت الجريمة مروعة حيث استمر القصف لساعة كاملة في جنح الظلام وسط صراخ الأطفال والنساء واحتراق الخيام دون وجود طواقم إطفاء أو إسعاف في مجزرة مع سبق الإصرار والترصد لأن الجيش الإسرائيلي يحاصر محيط المستشفى منذ أكثر من 10 أيام ويعلم أن ما بداخله جميعهم من المدنيين والأطفال والنساء".

وأشار إلى أن "أصوات إطلاق النار والقذائف ما زال مستمرًا حتى اللحظة في محيط المستشفى ولم تتوقف لحظة واحدة وبعض الجرحى ما زالوا ينزفون دون وجود أي خدمة علاجية لوقف النزيف وإنقاذ حياتهم وبالتالي سنفقدهم مع مرور الوقت في ظل حالة الحصار والاستهداف المباشر الذي يتعرض له المستشفى، فضلًا عن نفاذ المياه والغذاء بسبب قصف الخزانات حيث نعيش الآن في مجاعة حقيقية ستؤدي إلى وفاة الأطفال".

وأكد محمد الشيخ "أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بحقنا هو عملية إبادة جماعية في ظل غياب التغطية الإعلامية وعدم وجود مؤسسات طبية وصحية تمكن من إنقاذ حياة عشرات الجرحى".