الطيران الإسرائيلي يستهدف شقة سكنية مأهولة في رفح

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم طفلة وجرح آخرين في هجوم نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف شقة سكنية في أحد البنايات غرب مدينة رفح.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بصاروخين على الأقل شقة سكنية مأهولة بالمدنيين بحي كندا غرب مدينة رفح.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل بينهم طفلة وجرح 11 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وأوضح، أن طواقم الإسعاف تواصل تنقل الجرحى من مكان الإستهداف إلى جانب طواقم الدفاع المدني التي تقوم بالبحث عن المفقودين، مؤكدًا أن أعداد القتلى والجرحى مرشحة للزيادة.