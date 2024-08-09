أصاب الجيش الإسرائيلي الجمعة، ناشطا أمريكيا بالرصاص خلال احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأفاد مسعفون فلسطينيون بأن ناشطا أجنبيا أصيب خلال تظاهرة في بيتا شمالي الضفة الغربية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

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وأكد الناشط، أنه جاء إلى التظاهرة للمساعدة في الدفاع عن الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأضاف "في لحظة ما هربنا، وأطلقوا النار على ساقي، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي علينا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن جنوده "استخدموا وسائل لتفريق أعمال الشغب، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتفريق تجمع" في منطقة بيتا.

وأضاف الجيش، "بعد ذلك، تلقينا تقريرا بشأن إصابة مواطن أجنبي عرضا بوسائل تفريق أعمال الشغب ونقله إلى المستشفى".

وبحسب ناشطة أجنبية أخرى طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، فإن ناشطين أجانب ينضمون عادة إلى المحتجين الفلسطينيين في تظاهرات شبه أسبوعية ضد التوسع الاستيطاني في بيتا.

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وقُتل ما لا يقل عن 617 فلسطينيا بأيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.