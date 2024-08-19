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العالم العربي

مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان

مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
19 أغسطس 2024، 9:34 ص

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، منطقة عبرا في بلدة حولا جنوبي لبنان، نجم عنها قتيلان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا هذا الصباح، أدت إلى استشهاد شخصين".

كما لفتت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إلى أن مدفعية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب الحدودية  جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

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 كما أفادت بإطلاق إسرائيل فجرًا نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات "الناقورة" و"جبل اللبونة" و"جبل العلام".

وكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي الاستطلاعي والمسّير، من تحليقه طيلة الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى نهر الليطاني، وفق المصدر نفسه.

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 ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل ميليشيا "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي، القصف بشكل يومي عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

 

جنوب لبنانإسرائيلحزب الله

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