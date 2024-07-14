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العالم العربي

رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات
رئيس الموساد دافيد برنياعالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
14 يوليو 2024، 8:34 ص

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أجنبي مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بأن رئيس الموساد دافيد برنياع، "سيشارك في محادثات جديدة هذا الأسبوع في قطر".

وكانت إسرائيل استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، في جنوب قطاع غزة، حيث أسفرت الضربات على مخيم المواصي للنازحين عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 300 بجروح.

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وبناء على ذلك الهجوم قال المسؤول لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الهجمات على هذا النطاق قد تؤدي إلى انقطاع وتأخير المحادثات، أو تغييرات في المطالب".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد مطلق على أنه تمت "تصفية" الضيف وسلامة في الغارات الإسرائيلية على المواصي.

وقال نتنياهو إن "حركة حماس طلبت تغيير الكثير من بنود الصفقة وأنا لم أوافق على أي منها، ولم يكن هناك تقدم في المفاوضات منذ أشهر؛ لأن الضغط العسكري لم يكن قويا بما يكفي، والآن بدأنا نشعر أن هناك تقدما في المفاوضات لعقد صفقة تبادل".

 

 

حرب غزةإسرائيلقطر

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